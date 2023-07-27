Корреспондент «Звезды» показал стенд с вооружениями на саммите Россия - Африка
Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко продемонстрировал стенд с образцами вооружений, который представлен на саммите Россия-Африка.
«Прямо рядом с экспофорумом, где проходит сайт Россия - Африка, представлен стенд Рособронэкспорта. Здесь мы видим линейку БПЛА "Орлан", вот крайне интересный раздеывательно-ударный беспилотник "Орион", вот здесь у него на подвесе корректируемая авиабомба», - прокомментировал корреспондент.
Кроме этого, как заметил корреспондент, на стенде представлены комплексы противодействия беспилотникам, а также бронетехника.
Павел Кутаренко отметил, что все представленные образцы могут быть отправлены на экспорт.
Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о готовности России сотрудничать со странами Африки в космической сфере.