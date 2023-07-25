В Кремле заявили о невозможности возвращения к зерновой сделке в настоящий момент

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Возвращение к зерновой сделке сейчас невозможно, так как не выполнены условия, касающиеся реализации российской части этих договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В письме господина Гутерриша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется», - сказал представитель Кремля, комментируя предложения генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке.

Россия и Украина в июле прошлого года по отдельности заключили соглашение с Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов. Москва неоднократно заявляла, что выдвинутые с ее стороны условия, касающиеся экспорта сельхозпродукции и удобрений, не выполняются. Тем не менее соглашение продлевалось и ее действие было приостановлено российской стороной в июле.

Президент России Владимир Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» написал, что продление зерновой сделки стало бессмысленным. Инициатива была задумана для обеспечения мировой продовольственной безопасности, однако ее использовали для обогащения крупного американского и европейского бизнеса.