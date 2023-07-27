Минобороны России: враг понес большие потери после провала наступления в районе Работино

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Минобороны России сообщает, что противник понес большие потери в результате провального наступления севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Понесенные потери оказались настолько чувствительными, что неприятель в последнее время не нашел сил предпринять активных действий на этом участке, вместо этого в течение ночи занимаясь восстановлением боеспособности.

«На Запорожском направлении после провала наступления ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал», - сказал Конашенков.

Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил о срыве четырех атак врага в районе Клещеевки. Эти попытки стоили киевскому режиму более 120 боевиков, двух танков, четырех боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров и одного бронеавтомобиля «Козак».

Также официальный представитель российского оборонного ведомства отметил, что с 23 июля российские штурмовые отряды продвинулись на 12 километров по фронту и три километра в глубину в районе населенного пункта Сергеевка в ЛНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.