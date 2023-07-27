Минобороны России заявило о срыве четырех атак врага в районе Клещеевки
МО РФ заявило о срыве атак неприятеля в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«За последние двое суток на данном направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики», - сказал представитель российского оборонного ведомства на брифинге.
Российские военные применили противотанковые средства против противника, с воздуха наших бойцов поддержала авиация. В результате боев украинская сторона понесла серьезные потери в личном составе и военной технике. Потери противника в живой силе превысили 120 человек. Уничтожены два танка, четыре БМП, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».
Между тем, штурмовые отряды российской группировки «Центр» продолжают продвигаться. Как утверждает представитель Минобороны, начиная с 23 июля продвижение в районе Сергеевки составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны противника.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.