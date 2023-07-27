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Минобороны России заявило о срыве четырех атак врага в районе Клещеевки

14:06 27.07.2023
В ходе этих атак противник потерял более 120 боевиков, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронированный автомобиль «Козак».  
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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МО РФ заявило о срыве атак неприятеля в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За последние двое суток на данном направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики», - сказал представитель российского оборонного ведомства на брифинге.

Российские военные применили противотанковые средства против противника, с воздуха наших бойцов поддержала авиация. В результате боев украинская сторона понесла серьезные потери в личном составе и военной технике. Потери противника в живой силе превысили 120 человек. Уничтожены два танка, четыре БМП, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».

Между тем, штурмовые отряды российской группировки «Центр» продолжают продвигаться. Как утверждает представитель Минобороны, начиная с 23 июля продвижение в районе Сергеевки составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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