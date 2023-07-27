МО РФ: войска продвинулись на 12 километров по фронту и 3 километра в глубину в районе Сергеевки с 23 июля

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Минобороны России сообщило о существенном продвижении войск в районе населенного пункта Сергеевка в ЛНР с 23 июля. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего, с 23 июля, продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны противника», - заметил Конашенков.

Еще Игорь Конашенков сообщил, что противник понес настолько большие потери, провалив наступление севернее Работино в Запорожской области, что этой ночью не смог там предпринять каких-либо активных действий, вместо этого занявшись восстановлением своей боеспособности.

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об ударах высокоточным оружием по множеству военных объектов врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.