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На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

Елизавета Кондрикова
14:58 27.07.2023
Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлевается уже в восьмой раз.
На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию
© Фото: Christophe Gateau, dpa, GlobalLookPress
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Верховная Рада продлила еще на 90 дней действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Соответственно также откладываются парламентские выборы в стране, они должны были пройти в октябре этого года.

Военное положение в стране было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день ввели всеобщую мобилизацию. Решение о продлении военного положения принимается Верховной Радой уже в восьмой раз.

До этого продление осуществлялось 2 мая 2023 года сроком до 18 августа.

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