На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлевается уже в восьмой раз.

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Верховная Рада продлила еще на 90 дней действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Соответственно также откладываются парламентские выборы в стране, они должны были пройти в октябре этого года.

Военное положение в стране было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день ввели всеобщую мобилизацию. Решение о продлении военного положения принимается Верховной Радой уже в восьмой раз.

До этого продление осуществлялось 2 мая 2023 года сроком до 18 августа.