Военное положение и мобилизацию на Украине продлили до середины августа

© Фото: Christophe Gateau, dpa, GlobalLookPress

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Накануне президент Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект в украинский парламент. Верховная рада проголосовала за это предложение.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года, на следующий день объявили всеобщую мобилизацию. Железняк напомнил, что это уже седьмое голосование Рады за продление военного положения. В этот раз оно продлевается с 5.30 20 мая 2023 года сроком на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года.