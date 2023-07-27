Армия Украинский танк под Работино оказался беспомощным против барражирующего боеприпаса ВС РФ Враг пытался атаковать при помощи бронетехники на Запорожском направлении, но потерпел полную неудачу. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Операторы российских беспилотников устроили настоящее избиение украинской бронетехнике на Запорожском направлении. Полный провал украинского наступления в районе Работино констатировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Российское оборонное ведомство опубликовало очередное видео поражения неприятельского танка, который был обнаружен операторами беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России утверждает, что этот танк был уничтожен в результате точного попадания российского барражирующего боеприпаса. Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что все попытки контрнаступления Украины были отбиты. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика