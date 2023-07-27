Армия Путин заявил, что все попытки контрнаступления Украины были отбиты Тимур Шерзад Владимир Путин подчеркнул, что неприятель не имел успеха и был отброшен с большими потерями. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки неприятельского контрнаступления были отбиты. «Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями», - сообщил Путин журналистам на саммите Россия - Африка. Президент России заявил, что украинцы пытались эвакуировать брошенную и подбитую технику и забрать тела уничтоженных боевиков, но были рассеяны российскими войсками. Также Владимир Путин подчеркнул, что российские военнослужащие показали лучшие примеры массового героизма. Экспертное мнение и аналитика