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МО РФ сообщило об ударах высокоточным оружием по множеству военных объектов врага

13:57 27.07.2023
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что цель ударов была достигнута, все объекты поражены.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России заявило об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ряду военных объектов врага. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США», - сказал он на брифинге 27 июля.

Представитель российского оборонного ведомства заявил, что в результате ударов все назначенные объекты были поражены.

По словам Конашенкова, киевские формирования пытаются наступать на нескольких направлениях, однако успеха не имеют. Все вражеские атаки успешно отбиваются нашими бойцами, противник несет серьезные потери в живой силе и военной технике. За последние двое суток российские военные сорвали четыре украинские атаки в районе Клещеевки. В результате украинская сторона потеряла более 120 человек. Также уничтожены два танка, четыре БМП, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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