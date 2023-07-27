Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Нигер

В ходе внутреннего конфликта в стране граждане России не пострадали.

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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Нигер до полной нормализации ситуации в стране. С предостережением сегодня выступило Министерство иностранных дел РФ.

Отмечается, что в ходе конфликта россияне не пострадали. Во внешнеполитическом ведомстве призвали противоборствующие стороны воздержаться от силового решения вопроса.

Ранее военные в Нигере заявили, что они отстранили президента Мохаммеда Базума от власти после блокирования солдатами его дворца в Ниамее. Также было объявлено о введении общенационального комендантского часа и закрытии границ.

Вероятно, что ситуация с мятежом в Нигере будет обсуждаться на полях форума Россия-Африка, проходящего в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие события невозможно обойти вниманием.