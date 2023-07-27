Песков заявил, что ситуация с мятежом в Нигере будет обсуждаться на саммите Россия-Африка

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На полях экономического и гуманитарного форума Россия-Африка будет обсуждаться ситуация с мятежом в Нигере. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, невозможно обойти вниманием такого рода события на африканском континенте.

«Наверняка как-то это будет обсуждаться в ходе тех центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся, да и сегодня тоже», - отметил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, ранее военные Нигера заявили, что глава государства смещен, а границы закрыты. Также в стране объявили комендантский час. В связи с попыткой госпереворота вспыхнули массовые беспорядки.

В США уже осудили смещение президента Нигера. Официальный Вашингтон выступил против силового захвата власти.