Путин выразил надежду на запуск российской индустриальной зоны в районе Суэцкого канала
По словам Владимира Путина, индустриальная зона может быть запущена уж в ближайшее время.
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Президент России Владимир Путин выразил надежду на запуск в ближайшее время российской индустриальной зоны в районе Суэцкого канала.
«В Египте, мы вчера говорили с президентом Сиси, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны», - заявил Путин на саммите Россия - Африка.
Согласно словам президента, РФ рассчитывает, что уже в этом году удастся начать строительство первых производственных мощностей.
В дальнейшем, как отметил Владимир Путин, выпущенные там товары будут экспортироваться по всему африканскому континенту.
Кроме этого, Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире.
Ранее президент России рассказал, как идет строительство АЭС в Египте.