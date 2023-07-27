Путин выразил надежду на запуск российской индустриальной зоны в районе Суэцкого канала

По словам Владимира Путина, индустриальная зона может быть запущена уж в ближайшее время.

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Президент России Владимир Путин выразил надежду на запуск в ближайшее время российской индустриальной зоны в районе Суэцкого канала.

«В Египте, мы вчера говорили с президентом Сиси, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны», - заявил Путин на саммите Россия - Африка.

Согласно словам президента, РФ рассчитывает, что уже в этом году удастся начать строительство первых производственных мощностей.

В дальнейшем, как отметил Владимир Путин, выпущенные там товары будут экспортироваться по всему африканскому континенту.

Кроме этого, Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире.

Ранее президент России рассказал, как идет строительство АЭС в Египте.