Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире

В прошлом году торговля агропродукцией между РФ и странами Африки составила 6,7 миллиарда долларов.

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Президент России Владимир Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозпродукции на мировом рынке.

«Доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, Украины – менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции», – сказал он во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка».

Глава государства заявил о готовности России и в дальнейшем поддерживать нуждающиеся страны, в том числе осуществлять гуманитарные поставки. Он подчеркнул, что Москва готова на безвозмездной основе передать ряду африканских стран по 25-50 тысяч тонн зерна.

В прошлом году объем российских поставок зерновых культур в страны Африки составил 11,5 миллиона тонн, а за первое полугодие текущего года - почти 10 миллионов тонн. Наша страна поставляет сельхозпродукцию, несмотря на введенные санкции, добавил президент.