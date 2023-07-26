Путин рассказал, как идет строительство АЭС в Египте

Владимир Путин рассказал о «мощных проектах» России и Египта в области энергетики.

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Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие экономического сотрудничества с Египтом, в особенности в сфере атомной энергетики. Об этом президент сообщил во время двусторонней встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Саси.

«У нас большие, мощные проекты, в частности, имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции. Он реализуется по плану», - сказал глава России.

Вечером в среду 26 июля Владимир Путин встретился со своим египетским коллегой в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Сообщается, что президент Египта прибыл на встречу на российском автомобиле Aurus.