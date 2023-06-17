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Путин: странам Африки поставили только 3,1% вывезенного с Украины зерна

Ян Брацкий
19:36 17.06.2023
Поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблему нуждающихся в продовольствии стран Африки, отметил Путин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Jens Büttner, dpa, GlobalLookPress
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Президент Владимир Путин заявил, что в голодающие страны Африки было поставлено всего 3,1% от вывезенного с Украины зерна.

«По состоянию на 15 июня, из украинских портов при нашем и турецком содействии было вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции. Это немало. В нуждающиеся страны Африки: Джибути, Судан, Сомали, Ливию, Эфиопию и Судан было направлено 976 тыс тонн из 31,7 млн. Это, уважаемые друзья, всего 3,1%. При этом, в страны Европы было поставлено 38,9% - 12,3 млн тонн, в Турцию 11% и потом в другие страны», - сказал Путин, обращаясь к членам африканской делегации.

По словам главы государства, неоколониальные власти Европы и США обманули мировое сообщество и нуждающихся африканцев. Таким образом, резюмировал президент, поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблему нуждающихся в продовольствии стран Африки. Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Москва не продлит зерновую сделку, если до 17 июня не будет реализован весь пакет увязанных с ней договоренностей.

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