Победившие на Международной олимпиаде по химии в школьники рассказали о самых сложных заданиях

По их словам, задания были сложными, зато атмосфера - теплой.

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Российские школьники - победители Международной химической олимпиады в Цюрихе прилетели в Москву. В аэропорту их встретили журналисты, и ребята рассказали о том, как им далась победа.

Россияне завоевали три золотых и одну серебряную медали. В аэропорту ребята гордо демонстрировали свои трофеи, фотографировались с российским триколором, и делились впечатлениями. По их словам, задания были сложными, зато атмосфера - теплой.

«Олимпиада выдалась очень сложной. Мы не ожидали такого уровня заданий. Но успешно справились с выполнением и рады вернуться домой. Задания выдались самыми сложными за, наверное, последние 10 лет. Они оказались даже труднее нашего национального отбора в команду России. Поэтому мы удивились. Мы не ожидали, что Международная олимпиала будет настолько сложной», - сказал завоевавший «золото» Сергей Росляков.

Программа олимпиады включала теоретический и практический туры. На теоретический тур дается 5 часов, за которые школьники должны успеть решить десять задач на более чем сотне листов, рассказал Сергей. Но участники натренированы выполнять такие задачи, потому что любые олимпиады проходят в таком формате.

Россияне со всем справились «на отлично» и обошли соперников из 89 стран.

«У нас подготовка очень длительная и очень сложная. То, к чему мы готовимся, намного выше по уровню сложности, чем то, что мы получаем в итоге на международной химической олимпиаде. Однако в этом году неожиданно для нас задания оказались сложнее, чем за всю историю международных олимпиад. Даже складывалось так, что у нас не хватало времени на выполнение всех заданий», - рассказал другой обладатель золотой медали Вадим Харисов.

Вадим рассказал, что россиян в Швейцарии встречали хорошо. Команда России достаточно известная на Международной олимпиаде из-за ее высоких результатов в последние годы.

«Так что остальные сборные с удовольствием сами подходили знакомиться к нам», - рассказал он.

Золотые медали завоевали ученик казанского лицея №131 Никита Перов, ученик московской общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства Сергей Росляков и ученик уфимского Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов. «Серебро» взял Алексей Михеев из средней общеобразовательной школы №2, расположенной в селе Алтайское Алтайского края.