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Российские школьники завоевали три «золота» и «серебро» на химической олимпиаде в Цюрихе

Владимир Рубанов
00:22 25.07.2023
Награды получили ребята из Москвы, Казани, Уфы и Алтайского края.
Российские школьники завоевали три «золота» и «серебро» на химической олимпиаде в Цюрихе
© Фото: edu.gov.ru
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Школьники из Казани, Москвы и Уфы завоевали три золотые медали на 55-й Международной химической олимпиаде, которая проходила в Цюрихе, сообщает Минпросвещения РФ. Победителями стали ученик казанского лицея №131 Никита Перов, ученик московской общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства Сергей Росляков и ученик уфимского Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов.

Серебряную медаль получил Алексей Михеев из средней общеобразовательной школы №2, расположенной в селе Алтайское Алтайского края.

Победителей олимпиады объявили 24 июня, церемония их награждения транслировалась на YouTube-канале оргкомитета.

Сборной России руководил профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин. Команда была сформирована по результатам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии.

Программа олимпиады включала теоретический и практический туры. Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года. В прошлом году россияне завоевали четыре золотые медали.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что родители и учителя поддержали закон о трудовом воспитании в школах, принятый Госдумой.

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