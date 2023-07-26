Байден по ошибке заявил о 100 жертвах пандемии в США вместо миллиона
Президент США Джозеф Байден снова оговорился, сказав, что от пандемии COVID-19 в США умерли более 100 человек. На самом деле в Соединенных Штатах от коронавируса погибло около миллиона человек.
В своем выступлении о расширении доступа к психиатрической помощи Байден сказал, что Америку не покидает ощущение потери после пандемии, ведь больше 100 человек мертвы.
«Это 100 пустых стульев вокруг кухонных столов», - сказал президент США.
В расшифровке его речи на сайте Белого дома дважды зачеркнуто «100» и указано в скобках «один миллион».
Ранее Байден пошутил, назвав себя искусственным интеллектом. Он сказал об этом перед своей речью о проблематике разработок с применением технологий ИИ.
На минувшей неделе американский президент в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его.