Байден по ошибке заявил о 100 жертвах пандемии в США вместо миллиона

В расшифровке его речи на сайте Белого дома дважды зачеркнуто «100» и указано в скобках «один миллион».

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Президент США Джозеф Байден снова оговорился, сказав, что от пандемии COVID-19 в США умерли более 100 человек. На самом деле в Соединенных Штатах от коронавируса погибло около миллиона человек.

В своем выступлении о расширении доступа к психиатрической помощи Байден сказал, что Америку не покидает ощущение потери после пандемии, ведь больше 100 человек мертвы.

«Это 100 пустых стульев вокруг кухонных столов», - сказал президент США.

В расшифровке его речи на сайте Белого дома дважды зачеркнуто «100» и указано в скобках «один миллион».

Ранее Байден пошутил, назвав себя искусственным интеллектом. Он сказал об этом перед своей речью о проблематике разработок с применением технологий ИИ.

На минувшей неделе американский президент в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его.