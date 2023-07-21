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Джо Байден назвал себя искусственным интеллектом

Анастасия Бобылева
23:00 21.07.2023
Американский президент сравнил себя с ИИ перед мероприятием на соответствующую тематику.
Джо Байден назвал себя искусственным интеллектом
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Американский лидер Джо Байден пошутил, что он является искусственным интеллектом. Он сказал об этом перед своей речью о проблематике разработок с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает ТАСС, на мероприятии присутствовали бизнесмены из крупнейших технологических компаний США, в том числе президенты Microsoft и Google. Журналистка обратилась к предпринимателям и в шутку спросила, настоящие ли они или являются примерами технологий с применением ИИ.

«ИИ - это я», - сказал вошедший в это время Байден.

В самой речи американский президент подчеркнул, что на компаниях, которые занимаются внедрением технологий с искусственным интеллектом, лежит большая ответственность, и очень важно, чтобы их продукция была безопасной.

Ранее американский президент заблудился на сцене после выступления в Филадельфии. Он повернулся к одному из помощников жестами попросил, чтобы он помог спуститься.

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