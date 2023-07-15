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Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его

Анна Назайкина
07:20 15.07.2023
Поведение американского лидера напугало ребенка, который отвернулся и прижался к матери.
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Мировые СМИ вновь обсуждают поведение американского президента Джо Байдена. Очередной инцидент произошел в Финляндии, в аэропорту Хельсинки, где перед вылетом в Штаты он общался с сотрудниками посольства США. Кадры с этой встречи показал телеканал Fox News.

На записи видно, что в какой-то момент Байден решил покусать за спину маленькую девочку в шутку, однако ребенок испугался, отвернулся и прижался к матери. Она сначала была в замешательстве, а затем начала улыбаться и делать селфи с президентом.

Следует отметить, что 80-летний американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации такого рода.  Речь идет о неординарном поведении, не всегда уместных шутках, грубых ошибках в высказываниях. Такие инциденты породили слухи о наличии у него проблем со здоровьем.

Ранее Байден в ходе выступления в Южной Каролине отпинал трибуну, а затем пошутил про свой рост.

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