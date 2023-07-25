Ушаков анонсировал большое обращение Путина на саммите Россия - Африка

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Президент Владимир Путин выступил с большим заявлением на полях саммита Россия - Африка, в ходе которого даст свою оценку состоянию системы международных отношений. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Значительная часть обращения президента коснется формирования нового миропорядка, основанного на равенстве и многополярности.

Кроме того, глава российского государства планирует встречи с каждым лидером африканских государств на саммите. По завершению официальных мероприятий состоится рабочий обед для группы африканских лидеров, на котором стороны обсудят проблематику украинского конфликта. К этому дню свое участие в саммите подтвердили 49 стран из 54-х, отметил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада пытаются воспрепятствовать участию африканских государств в саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Страны африканского континента подверглись «беспрецедентному давлению», уточнил представитель Кремля.