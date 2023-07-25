В стране и мире Ушаков рассказал, с кем из африканских лидеров Путин встретится 27 июля Ян Брацкий Отдельно у российского лидера запланирована встреча с председателем Афросоюза. © Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент Владимир Путин на полях саммита «Россия - Африка» 27 июля встретится с главами Комор, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи. Планы главы государства анонсировал его помощник Юрий Ушаков. «Двадцать седьмого июля в преддверии пленарного заседания экономического и гуманитарного форума мы проведем беседу с председателем Афросоюза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Афросоюза Махаматом», - сказал Ушаков журналистам. Ранее Ушаков сообщил, что Владимир Путин на саммите выступит с большим заявлением. Глава российского государства оценит состояние системы международных отношений и выскажется на счет формирования многополярного миропорядка. К тому же, некоторые представители стран Африки поучаствуют в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Экспертное мнение и аналитика