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«С первых минут ощутил вашу заботу и внимание»: как прошел визит Шойгу в КНДР

Валентин Гвоздев
23:15 26.07.2023
Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил своего северокорейского коллегу за радушный прием и выразил надежду на продолжение всестороннего сотрудничества двух стран.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Визит Министра обороны России Сергея Шойгу в столицу КНДР начался с возложения цветов к монументу Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в самом центре Пхеньяна.

Проливной дождь не повлиял на программу российской делегации. Следующая точка на маршруте - знаковый для народов двух стран монумент, посвященный советским воинам-освободителям.

Монумент «Освобождение» был воздвигнут в честь советских солдат через год после полного освобождения Северной Кореи от японских милитаристов. О том, какое значение имеет этот памятник, говорит даже место его расположения - самый центр Пхеньяна, монумент всего в полукилометре от площади Ким Ир Сена.

Тридцатиметровая гранитная стела, увенчанная красной звездой, расположена на одной из самых высоких сопок города - горе Моранбон, с которой открывается панорамный вид на столицу КНДР.

В столицу Корейской Народно-Демократической Республики глава российского оборонного ведомства прибыл накануне ночью. Ровно в 23 часа по местному времени самолет Министра обороны Российской Федерации приземлился в международном аэропорту Пхеньяна, где уже было все готово к встрече высоких гостей.

На красной ковровой дорожке главу МО РФ встречает его северокорейский коллега Кан Сун Нам. Оркестр почетного караула Корейской народной армии исполняет гимны двух государств, военнослужащие приветствуют российскую делегацию.

Официальная встреча министров обороны России и Северной Кореи проходила в резиденции Сончжонгак, где руководители обсудили широкий спектр вопросов военного взаимодействия двух стран. В своем вступительном слове Кан Сун Нам отметил глубокий символизм визита российской делегации в дни празднования 70-летия победы в Великой Отечественной освободительной войне.

Сергей Шойгу поблагодарил своего северокорейского коллегу за радушный прием и выразил надежду на продолжение всестороннего сотрудничества. Основная часть переговоров прошла за закрытыми дверями.

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