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Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом

11:52 26.07.2023
Переговоры Шойгу и его коллеги из Северной Кореи состоялись в Пхеньяне.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом. Об этом сообщает МО РФ. 

Переговоры состоялись в Пхеньяне в ходе визита Шойгу в Корейскую Народно-Демократическую Республику

«Рад встрече и знакомству с Вами. С благодарностью воспользовался Вашим приглашением посетить Пхеньян - столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях», - заявил министр обороны России.

Шойгу отметил, что его визит проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. Тогда, как сказал глава российского оборонного ведомства, в кровопролитных боях 1950-53 годов, Корейская народная армия столкнулась с сильным и жестоким врагом. 

Сергей Шойгу вспомнил и то, как взаимодействие двух стран укреплялось в послевоенный период. Заходили военные корабли, проходили официальные визиты высокопоставленных представителей оборонных ведомств, страны обменивались делегациями на рабочем уровне, готовились кадры. Все это, по словам министра обороны России, способствовало сохранению мира и стабильности в Корее. 

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что КНДР - важный партнер РФ, с которым ее связывает как общая граница, так и богатая история сотрудничества. 

Также Шойгу выразил намерение последовательно развивать двусторонние связи по всем направлениям. Кроме этого, он заявил о своей убежденности в том, что сегодняшние переговоры в Пхеньяне укрепят взаимодействие по линии оборонных ведомств России и Северной Кореи. 

Ранее Сергей Шойгу возложил цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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