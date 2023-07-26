Перестрелки на катере и ночные погружения: как обучают морских разведчиков в Новосибирске

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Две недели в полевом лагере и курсанты уже могут не просто спуститься под воду с аквалангом, но и выполнять боевые задачи. В этот раз при выдвижении в тыл условного противника попали под обстрел с воздуха.

Прикрывает отход группы пулеметчик. Признается, прицельный огонь с борта моторки вести трудно, особенно когда стараешься защитить оружие от влаги и уши товарищей.

«Огонь я открываю после того, как первые двое водолазов десантируются с лодки, чтобы не повредить их слуховой аппарат», - рассказал курсант Новосибирского высшего военного командного училища Сангаджи Одгаев.

На пункте сбора группу встречает условный противник. Редкий случай, когда команду можно подать голосом.

«Мы заставляем их отрабатывать только по сигналам действия: по командам, подаваемым руками или оружием, снаряжением, которое у них есть», - объяснил старший преподаватель кафедры разведки и воздушно-десантной подготовки НВВКУ подполковник Антон Кривов.

Ориентирование под водой - отдельный жанр. Ни деревьев, ни скал, взгляду не за что зацепиться. Единственный гид - компас. Особенно непросто приходится во время ночных погружений.

«Когда спускаешься под воду, в принципе ничего не видишь, как будто тебе перед маской поставили какой-то черный лист. А так интересно, потому что плывешь куда-то в неизвестность, такое необычное чувство», - поделился впечатлениями курсант Новосибирского высшего военного командного училища Егор Богданов.

Кроме необычных ощущений, есть и побочные явления, порой опасные. Протестировать как организм поведет себя на глубине помогает мобильная барокамера. В любом случае прежде чем выйти в «большую воду» - часы теории и тренировок в бассейне. И лишь те, кому удалось пройти проверку на прочность, могут приступить к реальным погружениям и задачам на воде.

Пройти с аквалангами могут не только сотни, а порой и пару тысяч метров, чтобы не потерять товарищей в мутной воде - работают с связке. Все это на жаре в тяжелых от влаги неопреновых костюмах. Но за две недели двигаются в них как во второй коже.

Водолазные навыки в первую очередь будущим офицерам пригодятся на службе в морфлоте. Но умение в любой стихии чувствовать себя как рыба в воде на руку разведчику, ведь преодолевать водные преграды приходится и им.