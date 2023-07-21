Моряки ТОФ вытеснили «нарушителя» в ходе учений с КНР «Север.Взаимодействие - 2023»

В роли вторженца в закрытый для плавания район Японского моря выступил корвет «Гремящий».

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В акватории Японского моря моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая приступили к активной фазе совместного военно-морского учения «Север. Взаимодействие - 2023».

​Моряки двух стран решали задачи морского и воздушного конвоирования кораблей и судов. В ходе этого эпизода были отработаны вопросы организации надежной противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны совместного отряда.​

В ходе учения по вытеснению условного корабля-нарушителя из района, закрытого для плавания, моряки России и Китая совместно тренировались реализовывать комплекс мероприятий, направленных на принуждение корабля покинуть запретный район.

Условный корабль-нарушитель, в роли которого выступил корвет «Гремящий», шел на сближение с ордером кораблей, не выполнля требований сбавить скорость и изменить курс. Так как попытки связаться с «нарушителем» через международные канал связи оказались безрезультатными, в его сторону были выпущены сигнальные ракеты. Затем расчет пулемета «Утес» дал предупредительный залп по курсу движения корабля-нарушителя. Также к кораблю был направлен палубный вертолет Ка-27.

В результате «нарушитель» сбросил скорость и был заблокирован большим противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц» и сторожевым кораблем «Жичжао» для выяснения национальной принадлежности и проведения досмотра нарушителя.

Напомним, что с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводится совместное российско-китайское военно-морское учение «Север. Взаимодействие - 2023». Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения.

От китайской стороны в учении задействованы эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху». Также к учению с двух сторон привлекается более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, истребители - перехватчики.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов