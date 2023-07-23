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Флоты РФ и НОАК отразили атаку самолетов «противника» в ходе учений «Север. Взаимодействие - 2023»

11:33 23.07.2023
Также экипажи кораблей тренировались обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В активной части военно-морского учения «Север. Взаимодействие - 2023 в Японском море военные моряки России и Китая отразили атаку средств воздушного нападения условного противника. Нападение на боевые корабли с различных направлений имитировали противолодочные самолеты и истребители морской авиации Тихоокеанского флота России и Народно-освободительной армии Китая. Также экипажи кораблей тренировались обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты.

В ходе учения по противовоздушной обороне были выполнены практические артиллерийские стрельбы по сбрасываемым парашютным мишеням и электронные пуски зенитных ракет.

Еще одной задачей, которая решалась в рамках учения, стало нанесение удара управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели. Целеуказание выдавалось самолетами морской авиации. В этом эпизоде по объектам неприятеля были выполнены электронные пуски крылатых ракет.

Ранее в рамках учений ВМФ России и ВМС Китая поразили морскую цель, имитирующую надводный корабль условного противника. По легенде, разработанной в рамках учений, субмарину условного противника обнаружили штатные гидроакустические средства кораблей.

Напомним, с 20 по 23 июля в акватории Японского моря Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения «Север. Взаимодействие - 2023». Ключевой целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества.

Помимо кораблей, с двух сторон к участию в учениях привлечены более 30 летательных аппаратов морской авиации, включая противолодочные самолеты, вертолеты и истребители - перехватчики.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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