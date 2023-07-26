ЦПВС: беспилотник коалиции MQ-9 Reaper опасно сблизился с истребителями ВКС России в Сирии

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Беспилотник международной коалиции MQ-9 Reaper опасно сблизился с парой российских истребителей Су-35 и Су-34 в сирийском небе. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов.

Инцидент произошел в районе Эль-Баб в 07:34 на высоте чуть более 6 000 тысяч метров, уточнил он.

Кроме того, российские пилоты вновь зафиксировали облучение системами наведения вооружений. Это привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей. Аналогичный инцидент произошел в минувшее воскресенье.