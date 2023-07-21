В стране и мире ЦПВС в Сирии зафиксировал наведение истребителей F-16 на самолет ВКС России Ирина Елагина Российский самолет совершал плановый полет в пограничном районе на юге Сирии. © Фото: defense.gov Читайте нас на: Центре по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал враждебное поведение американского истребителя в отношении самолета ВКС России. Об этом рассказал замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов. «Зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России», - сообщил Гуринов. Он пояснил, что российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Это далеко не единственное нарушение партнерами по международной антитеррористической коалиции во главе с США договоренностей по урегулированию конфликта в Сирии. Гуринов привел факты о многочисленных нарушениях «протоколов деконфликтации» - речь идет о запуске беспилотников без согласования с российской стороной и полетах боевых самолетов коалиции в воздущном пространстве Сирии. «В районе Эт-Танф отмечено десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Рафаль" коалиции США», - отметил Гуринов. Ранее сообщалось о трех случаях нарушения воздушного пространства Сирии американскими истребителями и разведывательным самолетом МС-12V. Экспертное мнение и аналитика