В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦПВС в Сирии зафиксировал наведение истребителей F-16 на самолет ВКС России

Ирина Елагина
00:09 21.07.2023
Российский самолет совершал плановый полет в пограничном районе на юге Сирии.
ЦПВС в Сирии зафиксировал наведение истребителей F-16 на самолет ВКС России
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

Центре по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал враждебное поведение американского истребителя в отношении самолета ВКС России. Об этом рассказал замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.

«Зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России», - сообщил Гуринов.

Он пояснил, что российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии.

Это далеко не единственное нарушение партнерами по международной антитеррористической коалиции во главе с США договоренностей по урегулированию конфликта в Сирии. Гуринов привел факты о многочисленных нарушениях «протоколов деконфликтации» - речь идет о запуске беспилотников без согласования с российской стороной и полетах боевых самолетов коалиции в воздущном пространстве Сирии.

«В районе Эт-Танф отмечено десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Рафаль" коалиции США», - отметил Гуринов.

Ранее сообщалось о трех случаях нарушения воздушного пространства Сирии американскими истребителями и разведывательным самолетом МС-12V.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:33 В стране и мире
Путин поручил обеспечить занятость членов семей военнослужащих в Арктике
23:25 В стране и мире
Видео
Погода помешала Путину посетить Североморск
21:35 В стране и мире
Видео
Путин дал гудок для отправки первой газовой линии завода «Арктик СПГ 2» в Мурманске
18:52 В стране и мире
Движение по крымской трассе «Таврида» возобновили
17:15 В стране и мире
США ввели санкции против Алексея Кудрина
Популярное
Видео
Погода помешала Путину посетить Североморск
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.