В ЦПВС зафиксировали опасное сближение БПЛА MQ-9 с самолетами РФ в Сирии

В центре отметили, что за последний сутки было зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации со стороны коалиции, возглавляемой США.

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Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал опасное сближение беспилотника MQ-9, принадлежащего международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Об этом сообщил замруководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов.

«Особую обеспокоенность вызывает зафиксированное опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб», - цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что российские летчики с помощью систем наведения зафиксировали воздействие и своевременно запустили бортовые комплексы обороны. По словам Гуринова, они в очередной раз показали высокий профессионализм, вовремя приняв необходимые меры, чтобы предотвратить столкновение.

Также контр-адмирал отметил, что за последние сутки со стороны коалиции, возглавляемой США, было зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации.

Ранее ЦПВС зафиксировал наведение истребителей F-16 на самолет ВКС России. Российский самолет совершал плановый полет в пограничном районе на юге Сирии.