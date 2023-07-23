В ЦПВС зафиксировали опасное сближение БПЛА MQ-9 с самолетами РФ в Сирии
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал опасное сближение беспилотника MQ-9, принадлежащего международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Об этом сообщил замруководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов.
«Особую обеспокоенность вызывает зафиксированное опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб», - цитирует его ТАСС.
Он пояснил, что российские летчики с помощью систем наведения зафиксировали воздействие и своевременно запустили бортовые комплексы обороны. По словам Гуринова, они в очередной раз показали высокий профессионализм, вовремя приняв необходимые меры, чтобы предотвратить столкновение.
Также контр-адмирал отметил, что за последние сутки со стороны коалиции, возглавляемой США, было зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации.
Ранее ЦПВС зафиксировал наведение истребителей F-16 на самолет ВКС России. Российский самолет совершал плановый полет в пограничном районе на юге Сирии.