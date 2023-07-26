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Пока в Киеве ждут очередное «супероружие» от западных партнёров, а именно голландские истребители F-16, эти самые партнёры вот уже несколько недель никак не могут сами определится, что делать с обещанным Украине. США, как производитель, вроде как передачу истребителей Киеву разрешил, но кто будет учить украинских пилотов? Этот вопрос до сих пор не нашёл ответа. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в интервью изданию «Политико» про ситуацию с F-16 для Украины высказалась максимально неопределённо.

«Что касается сроков поставки самолётов или каких-либо дополнительных сроков – сегодня мне нечего вам сказать», - прокомментировала Сингх .

Вариантов предлагается сразу несколько: от обучения украинских лётчиков на авиабазе в Аризоне, до организации центра подготовки в Румынии. Говорится и о поставке авиасимуляторов, вот только почему-то мало кто задаётся вопросом а где, собственно, взять нужное количество украинских пилотов, обладающих квалификацией летать даже на советских истребителях 4-го поколения вроде МИГ-29, не говоря уже о способных за короткий промежуток времени переучится на совершенно другой самолёт с его особенностями полёта, вооружения и авионики.

«Если использовать F-16 для запуска ракет по наземным целям и избегать воздушного боя, то срок подготовки пилотов для такого применения будет меньше, чем если ВСУ будет готовить пилотов для полноценного применения F-16. С учетом воздушных боев и столкновения с системами ПВО и другими самолетами срок подготовки таких пилотов будет максимально большим, я думаю, что не менее 6-8 месяцев», - сказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

А пока поставки F-16 в буквальном смысле зависли в воздухе, среди украинских националистов внезапно объявился экс-морпех США Тревор Рид. Американец - визави нашего пилота Константина Ярошенко. В 2022-ом между США и Россией произошёл обмен заключенными. Рид вернулся в штаты, но, как оказалось, ненадолго. Около двух недель назад ветеран морской пехоты подорвался на мине, воюя за украинских нацистов. Инцидент может вызвать большие проблемы в переговорах между Вашингтоном и Москвой по обмену и освобождению захваченных в плен на Украине американских граждан.

«Нам известно, что Тревор Рид получил ранение во время участия в боевых действиях на Украине. Я хочу с уверенностью сказать, что господин Рид от имени правительства США не участвовал ни в какой деятельности. И, как я уже говорила, правительство США крайне убедительно предупредило американцев не ездить на Украину, не говоря уже о том, чтобы принимать там участие в боевых действиях», - высказалась пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

Также в администрации Белого дома всячески подчёркивают, что случай с Тревором Ридом – его личная инициатива. Поэтому помощь в эвакуации ему оказала некая неправительственная организация. Многие подобные структуры запрещены в России именно как спонсируемые западными спецслужбами. Но в Вашингтоне об этом , конечно же, не знают.

«Нам известно, что при поддержке одной неправительственной организации господин Рид был доставлен в Германию, где ему оказывают медицинскую помощь. Согласно предупреждению Государственного департамента, поездки на Украину запрещены. Такова наша позиция до сих пор», - заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого Дома Ведант Патель.

Не помогут в боевых действиях Украине и медикаменты, собранные в США. Прояснилась ситуация с огромной партией гуманитарной помощи пришедшей во Львов. Как оказалось, она просто пропала. Бесследно на карте Украины растворились 10 000 тактических аптечек «АйФЭК» на сумму почти в миллион долларов. При попытке отыскать вроде не самую маленькую «иголку» во много раз больше, чем стог сена, максимум чего пока смогли добиться следователи – это документы о том, что груз прошёл польско-украинскую границу и печати польской таможни. Дальше его следы теряются.

Ну а украинские власти, которым постоянно не хватает ни западной техники и наёмников, ни пропадающей в неизвестном направлении гуманитарной помощи, решили ещё больше обрадовать тех, кто пока не попал на передовую - по сути последних оставшихся на подконтрольной Киеву территории мужчин. В Верховной Раде готовится законопроект об очередном, уже 8-м по счёту продлении срока мобилизации. Снова на 90 дней, с 18-го августа по 15 ноября.