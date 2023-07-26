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CNN: США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с РФ по обмену заключенными

Максим Крюков
02:53 26.07.2023
По словам источника телеканала, поступок бывшего морпеха Тревора Рида должен рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана.
CNN: США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с РФ по обмену заключенными
© Фото: Пресс-служба Мосгорсуда, РИА Новости
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Вашингтон обеспокоен, что участие бывшего морского пехотинца Тревора Рида в боевых действиях на территории Украины может нарушить контакты с Москвой по обмену заключенными, в частности, перспективы возвращения в Соединенные Штаты Америки граждан страны Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник.

По словам собеседника телеканала, в Штатах, «само собой», обеспокоены возможностью такого развития событий. Источник также заявил, что в Вашингтоне придерживаются мнения, что данные явления не имеют между собой ничего общего.

«Речь идет о поступке, который данное лицо совершило по своему желанию, и он должен рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана», - передает телеканал заявление источника.

Напомним, накануне в Государственном департаменте США подтвердили, что Тревор Рид, который отбывал наказание на территории России, после чего вернулся на родину в рамках обмена заключенными, получил ранение на Украине. По данным американских СМИ, около двух недель назад американец подорвался на мине и был эвакуирован в Германию для прохождения лечения.

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