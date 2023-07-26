Минобороны России заявило об успешных наступательных действиях на Куземовском направлении

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Минобороны России сообщило о продвижении на Куземовском направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на Куземовском направлении и заняли более выгодные позиции», - заметил Конашенков.

Также он заявил, что враг возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. При этом противник ничего не добился - все его атаки были отражены. Российские позиции удержаны. При этом одних только танков неприятель потерял 22 единицы.

Кроме этого, Игорь Конашенков рассказал о продвижении российских войск на 2,7 километра в глубину и на три километра по фронту в районе населенного пункта Сергеевка в ЛНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.