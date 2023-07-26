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МО РФ: враг возобновил наступательные действия на Ореховском направлении и потерял 22 танка

15:15 26.07.2023
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что, несмотря на массированную атаку неприятеля силами трех батальонов, позиции удержаны.
МО РФ: враг возобновил наступательные действия на Ореховском направлении и потерял 22 танка
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило, что враг вновь возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками», - заметил Конашенков. 

Благодаря мужественным и профессиональным действиям подразделений 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 810-й бригады морской пехоты все атаки противника были отражены. Позиции удержаны. 

Эта попытка дорого обошлась врагу. Он лишился 22 танков, 10 боевых машин пехоты, одной другой боевой бронированной машины и более сотни боевиков. 

Кроме этого, Игорь Конашенков заявил о продвижении российских войск на 2,7 километра в глубину в районе Сергеевки на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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