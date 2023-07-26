В стране и мире спецоперация В МО РФ сообщили о продвижении российских войск на 2,7 километра в глубину в районе Сергеевки По фронту продвижение составило до трех километров. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило о продвижении российских войск на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Сергеевка. «На Краснолиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Продвижение составило до трех километров по фронту и 2,7 километра в глубину обороны противника. Суточные потери украинской стороны в личном составе превысили 190 человек. Также противник лишился нескольких единиц техники, включая буксируемые и самоходные гаубицы советского производства и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, сегодня утром враг провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками на Ореховском направлении. Подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии отбили все украинские атаки. Российские бойцы удержали позиции, а противник потерял более сотни бойцов. Также ВСУ не досчитались 22 танков и десяти БМП. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика