В МО РФ сообщили о продвижении российских войск на 2,7 километра в глубину в районе Сергеевки
Минобороны России сообщило о продвижении российских войск на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Сергеевка.
«На Краснолиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Продвижение составило до трех километров по фронту и 2,7 километра в глубину обороны противника.
Суточные потери украинской стороны в личном составе превысили 190 человек. Также противник лишился нескольких единиц техники, включая буксируемые и самоходные гаубицы советского производства и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.
Кроме того, сегодня утром враг провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками на Ореховском направлении. Подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии отбили все украинские атаки. Российские бойцы удержали позиции, а противник потерял более сотни бойцов. Также ВСУ не досчитались 22 танков и десяти БМП.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.