Собянин подарил свой пистолет лейтенанту, отправляющемуся в зону СВО

Градоначальник заявил, что переоформил свое личное оружие на имя военнослужащего.

© Видео: mos_sobyanin, Telegram © Фото: mos_sobyanin, Telegram

Московский мэр Сергей Собянин сделал подарок отправляющемуся в зону СВО лейтенанту – он вручил ему пистолет Ярыгина. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале градоначальника.

Собянин посетил пункте отбора на военную службу по контракту. Там он пообщался с военнослужащими и выразил им благодарность за их выбор. В частности, Собянин поздравил одного из бойцов с новым званием.

«Я хочу поблагодарить тебя и ребят, что идете на службу по контракту, за то, что выбрали самоотверженную работу…И, Иван, хотел от себя лично еще сделать подарок. Это мое личное оружие, я переоформил его на тебя, пусть он принесет тебе удачу», - сказал мэр.

Собянин вручил лейтенанту оружие в подарочной коробке под звуки аплодисментов, а затем пожал мужчине руку.

В октябре 2022 года Собянин сообщил, что побывал на линии обороны в зоне спецоперации. Были опубликованы кадры, на которых мэр общается с военнослужащими в траншеях.