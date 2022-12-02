Среди траншей и блиндажей: видео с Собяниным на линии обороны в зоне СВО

Он пообщался со строителями и военнослужащими, которые обустраивают рубежи, в том числе противотанковые рвы и огневые точки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры с мэром Москвы Сергеем Собяниным в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Градоначальник осмотрел траншеи и блиндажи.

Он пообщался со строителями и военнослужащими, которые обустраивают рубежи, в том числе противотанковые рвы и огневые точки.

«Ну что, когда закончим работу?...Все обустроили уже? Обили, все сделали?», - поинтересовался Собянин.

Также ведется работа по установке генераторов, печек, проводится освещение, идет стройка медицинских пунктов.

Как объяснил Собянин, на линии обороны в настоящий момент трудятся тысячи работников городского хозяйства. Кроме того, мэр встретил бойцов, которые были мобилизованы из Москвы. У них, отметил градоначальник, боевое настроение.