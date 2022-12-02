Собянин сообщил, что побывал на линии обороны в зоне спецоперации

Мэр Москвы пообщался со строителями и военнослужащими и поделился фотографиями с места событий.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции. Глава российской столицы поделился у себя telegram-канале фотографиями с места событий.

«Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты», - написал он.

Столичный мэр пообщался со строителями и военнослужащими, в том числе с бойцами из Москвы, мобилизованных для участия в спецоперации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своей поездке в Луганск и признался, что его впечатлили жители города - специалисты, которые работают в непростых условиях.