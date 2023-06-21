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Будущее флота: как прошел первый день Международного военно-морского салона в Кронштадте

Павел Кутаренко
Анастасия Бобылева
21:56 21.06.2023
На территории «Острова фортов» в Кронштадте были представлены первая советская атомная подводная лодка К-3, безэкипажный катер для гидрографических работ, ЗРК «Тор-М2КМ», торпеды и ракеты разных типов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В состав российского флота в этом году войдут 44 боевых корабля и судов обеспечения.  Об этом рассказал главком ВМФ Николай Евменов. Он принял участие в церемонии открытия 11-го Международного военно-морского салона на территории «Острова фортов» в Кронштадте. Именно там, где когда-то начинался российский флот, обсуждают его будущее.

Международный военно-морской салон открыли в небе. Над Кронштадтом поднялась авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».

Семь истребителей МиГ-29 пронеслись над Финским заливом. В составе группы они выполнили «колокол», «бочку» и «петлю Нестерова» - так воздушные асы поприветствовали участников и гостей мероприятия.

В церемонии открытия салона приняли участие вице-премьер Денис Мантуров, курирующий ОПК, и главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

На территории туристко-рекреационного кластера «Остров фортов»  фактически за полтора года с нуля был построен конгрессно-выставочный центр с музеем военно-морской славы.

Главный экспонат - первая советская атомная подводная лодка К-3 - гордо возвышается в центре всего комплекса. Военно-морской салон проходит в Кронштадте впервые.

 Более 250 компаний - не только российских, но и зарубежных - представят здесь свои разработки в судостроении, системах вооружения, различных корабельных комплексах.

Самые крупные экспонаты представлены на улице: безэкипажный катер для гидрографических работ, ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении, который уже сейчас устанавливают на корабли нашего флота, а также торпеды и ракеты разных типов.

Гости салона - делегации из стран Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Наибольший интерес у них вызывают российские разработки беспилотников, а также надводные корабли и подлодки разных типов, которые давно и успешно строятся в России и на экспорт.

 Подробнее о разработках, представленных на мероприятии, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

Ранее были опубликованы кадры выступления «Стрижей» с начала церемонии открытия салона. Видео было снято из кабины пилота одного из истребителей.

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