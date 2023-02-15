Лавров заявил о намерении России ввести безвизовый режим с 11 странами

Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщил, что идет работа над снятием ограничений на выдачу электронных виз с около 70 странами.

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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» Государственной думы РФ, заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами. Также, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, с еще шестью странами планируется ввести облегченный порядок оформления виз.

«Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, - облегченные условия, совсем простые», - сказал министр иностранных дел России.

Кроме того, Сергей Лавров напомнил, что на данный момент сейчас идет работа над снятием ограничений на выдачу электронных виз для около 70 стран, исключая недружественные.

Ранее министр иностранных дел России, выступая на «правительственном часе» в Госдуме РФ, заявил, что попытки изоляции России провалились, что признают даже западные страны. Лавров также отметил, что курс на отстаивание национальных интересов доказал свою эффективность.