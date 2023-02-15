Лавров: наши недруги вынуждены признать провал попыток изолировать Россию

Глава МИД РФ указал на эффективность курса президента на отстаивание национальных интересов и открытость к сотрудничеству.

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Попытки изолировать Россию провалились, это признают и страны коллективного Запада. Об этом заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Государственной думе в рамках «Правительственного часа».

«Попытки изолировать Россию провалились, это вынуждены признать и наши недруги», - заявил Лавров.

Министр указал, что президент РФ утвердил курс на отстаивание национальных интересов и открытость к международному сотрудничеству. Данный курс уже доказал свою эффективность.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа заплатит «бесконечную» цену за попытки изолировать Россию. Турецкий лидер в своем заявлении особое внимание уделил Польше.