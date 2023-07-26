Молдавия ограничит численность российских дипломатов в Кишиневе

Власти страны подозревают сотрудников диппредставительства якобы в причастности к дестабилизации ситуации в стране.

© Фото: Sergiy Anishchenko, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску. На такой шаг, по его словам, пошли из-за того, что в Кишиневе часть сотрудников диппредставительства подозревают в причастности к дестабилизации ситуации в стране.

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове», - цитирует ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства.

Напомним, в апреле этого года официальный Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника посольства России. Кроме того, двоих работников диппредставительства лишили специального допуска в аэропорт.

Перед этим главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдавию якобы из-за поддержки кандидата на местных выборах и вмешательства во внутренние дела государства.