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МИД: в Санкт-Петербурге обсудят создание хабов для поставки зерна из России в Африку

Сергей Лебедев
08:40 25.07.2023
Посол по особым поручениям Олег Озеров заявил, что проблемные вопросы организации поставок из России в Африку носят комплексный характер.
МИД: в Санкт-Петербурге обсудят создание хабов для поставки зерна из России в Африку
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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На саммите «Россия-Африка», который в ближайшие дни пройдет в Санкт-Петербурге, планируется обсудить создание логистических коридоров и хабов для поставок на африканский континент зерна, удобрений и другой российской продукции. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров.

«Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Напомним, ранее Олег Озеров сообщил, что Россия готовится открыть посольства почти во всех странах Африки. По его словам, этот процесс будет длительным.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин объяснил, почему продление зерновой сделки стало бессмысленным. По его словам, соглашение использовали лишь для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, а не ради помощи беднейшим странам Азии, Африки и Латинской Америки.

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