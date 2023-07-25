МИД РФ: Россия намерена открыть посольства практически во всех странах Африки

Посол по особым поручениям Олег Озеров отметили, что процесс открытия дипмиссий будет длительным.

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Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Озеров. По словам дипломата, данный процесс будет длительным.

«Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты», - сказал Олег Озеров в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметил, что решения закрыть посольства России в Африке в 1990-е года были не вполне разумными. По его словам эту ситуацию надо выправлять.

Напомним, на этой неделе в Санкт-Петербурге пройдет саммит Россия-Африка. По его итогам будет принята декларация, утвержден план действий Форума партнерства между страной и континентом до 2026 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США пытаются сорвать предстоящий саммит. Вашингтон, по его словам, отговаривает африканские делегации от участия в мероприятии.