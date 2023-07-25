В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: Россия намерена открыть посольства практически во всех странах Африки

Сергей Лебедев
07:03 25.07.2023
Посол по особым поручениям Олег Озеров отметили, что процесс открытия дипмиссий будет длительным.
МИД РФ: Россия намерена открыть посольства практически во всех странах Африки
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Озеров. По словам дипломата, данный процесс будет длительным.

«Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты», - сказал Олег Озеров в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметил, что решения закрыть посольства России в Африке в 1990-е года были не вполне разумными. По его словам эту ситуацию надо выправлять.

Напомним, на этой неделе в Санкт-Петербурге пройдет саммит Россия-Африка. По его итогам будет принята декларация, утвержден план действий Форума партнерства между страной и континентом до 2026 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США пытаются сорвать предстоящий саммит. Вашингтон, по его словам, отговаривает африканские делегации от участия в мероприятии. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:12 Армия
Видео
Морпехи ТОФ взяли в плен боевиков и захватили «натовское» вооружение под Новодонецким
05:37 Армия
Рядовой ВС РФ уничтожил больше десятка украинских националистов в бою на Времевском выступе
04:23 В стране и мире
Бастрыкин назвал атаку на Крымский мост осознанным ударом по гражданским людям
04:16 В стране и мире
AP: администрация Байдена направит Киеву дополнительную военную помощь на $400 млн
01:59 В стране и мире
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Популярное
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Следователи доказали причастность ангарского маньяка к убийству еще трех женщин
Видео
В Кисловодске 4 авто оказались под завалами из-за обрушения стены
Видео
Риск во имя правосудия: как профессия следователя объединяет более 20 тысяч людей по всей стране
New York Post: Байден заявлял в 1991 году, что не доживет до 2020-го
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.