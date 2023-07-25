Десять полицейских пострадали в ходе акции протеста в Тель-Авиве

Активисты перекрывали движение и жгли шины в знак протеста против принятия Кнессетом первого законопроекта о судебной реформе.

© Фото: Eyal Warshavsky, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Сотрудники правоохранительных органов полностью разогнали участников стихийной акции протеста против судебной реформы в Израиле, которая проходила в понедельник вечером в Тель-Авиве. Задержаны 18 человек, пострадали 10 полицейских, сообщает The Times of Israel.

В заявлении полиции говорится, что акция протеста в Тель-Авиве продолжалась примерно шесть часов. Активисты перекрывали движение и жгли шины в знак протеста против принятия Кнессетом первого законопроекта о судебной реформе.

Ранее сообщалось, что на центральном шоссе Тель-Авива произошли столкновения полиции с протестующими. Сотрудники правоохранительных органов применили водометы с так называемой «скунсовой водой» и задействовали конную полицию.

Парламент Израиля в понедельник одобрил первую часть судебной реформы, которая предусматривает ограничения полномочий Верховного суда. Протесты против этой реформы продолжаются в стране с января.