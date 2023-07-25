Полиция Израиля начала разгонять протестующих против судебной реформы водометами с краской

На шоссе Аялон собрались тысячи митингующих, которые скандируют антиправительственные лозунги, они жгут мусор и размахивают флагами.

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На центральном шоссе Тель-Авива произошли жесткие столкновения полиции с протестующими против судебной реформы. Сотрудники правоохранительных органов начали применять водометы с синей краской и конную полицию, сообщает РИА Новости.

По последним данным, демонстранты заблокировали шоссе Аялон. Люди выступают против одного из самых спорных законопроектов судебной реформы правительства. На трассе собрались тысячи активистов, которые скандируют антиправительственные лозунги, они поджигают мусор и размахивают флагами.

Вчера стало известно, что депутаты израильского парламента (Кнессета) одобрили во втором и третьем чтениях первый законопроект в рамках судебной реформы. В его поддержку высказалось правящее большинство, оппозиция приняла решение бойкотировать голосование.

Новый законопроект предусматривает ограничения полномочий Верховного суда. Раньше инстанция имела право выносить постановления по пересмотру или отмене решений правительства страны, теперь эти полномочия ограничены.