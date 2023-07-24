Парламент Израиля одобрил первую часть судебной реформы

Голосование по законопроекту проходило на фоне массовых протестов под окнами парламента.

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Депутаты израильского парламента одобрили во втором и третьем чтениях первый законопроект в рамках судебной реформы. В его поддержку высказалось правящее большинство. Оппозиция решающее голосование игнорировала.

Законопроект предусматривает ограничения полномочий Верховного суда. Раньше инстанция могла блокировать любые правительственные решения, теперь эти полномочия ограничены.

Законопроект вызвал массовые беспорядки в крупнейших городах Израиля. Протестующих разгоняли водометами, резиновыми пулями и слезоточивым газом. В свою очередь, демонстранты закидывали полицейских камнями и бутылками. В самом парламенте обсуждения законопроекта проходили на повышенных тонах. Их участники периодически переходили на взаимные оскорбления, критикуя друг друга.