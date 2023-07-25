Бастрыкин назвал атаку на Крымский мост осознанным ударом по гражданским людям

По словам руководителя СК РФ, эта атака в очередной раз подтверждает, что для властей в Киеве, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы.

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При атаке на Крымский мост киевский режим осознанно ударил по объекту, по которому передвигаются гражданские транспортные средства, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, это в очередной раз подтверждает, что для властей в Киеве, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы.

Бастрыкин напомнил, что в ехавшей по мосту во время атаки машине находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой.

Глава СК РФ сообщил, что в рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствие ведется по статье УК РФ «террористический акт».

Ранее сообщалось, что пострадавшую после взрыва на Керченском мосту 14-летнюю девочку из Белгородской области выписали из московской больницы, где она проходила лечение. Ее родителей похоронили в Новом Осколе.