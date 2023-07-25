CBS News: обвинительное заключение против Трампа по делу о штурме Капитолия могут огласить во вторник

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Во вторник 25 июля в США могут огласить обвинительное заключение против Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия, сообщает телеканал CBS News. В этот день состоится заседание большого жюри присяжных.

В то же время точная дата оглашения обвинительного заключения в отношении бывшего президента США не известна. Телеканал предполагает, что это произойдет во вторник, лишь исходя из расписания заседаний большого жюри в суде Вашингтона, где заседание назначено на 20:00.

Без утверждения большим жюри данного заключения прокуратура не сможет предъявить обвинение Трампу. По закону перед этим прокуратура должна объявить присяжным, в чем он обвиняется.

Ранее Минюст США предъявил Трампу обвинения по делу о штурме Капитолия по трем пунктам. Экс-главу Белого дома обвиняют в сговоре с целью обмана, попытке оказать влияние на свидетелей и в умышленном поражении в правах под видом соблюдения закона.

6 января 2021 года сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых победу одержал Джо Байден.

В мае 2023 года суд вынес рекордный приговор по этому делу: одного из участников штурма Капитолия осудили на 14 лет.